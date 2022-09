Elezioni, per il sondaggio della Luiss Cinque Stelle al 16,6% e Lega per la prima volta sotto il 10% (Di giovedì 8 settembre 2022) Fratelli d’Italia al 23%; la Lega per la prima volta sotto le due cifre con 9,6%, Forza Italia all’8%; Il Partito Democratico al 21,4%, il cosiddetto “Terzo Polo” (Azione-Italia Viva) al 5,3%, ed il Movimento Cinque Stelle al 16,6%. Sono i dati che emergono da un sondaggio sulle intenzione di voto a cura del Centro Italiano per gli Studi Elettorali (CISE) della Luiss Guido Carli, diretto dal professore Lorenzo De Sio e fondato dal professore Roberto D’Alimonte. Dall’analisi del Luiss CISE, la vittoria del Centrodestra non appare in discussione: la coalizione Fratelli d’Italia-Lega-Forza Italia-Noi Moderati totalizza infatti circa il 42% delle intenzioni di voto, contro il 31% del centrosinistra. ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 settembre 2022) Fratelli d’Italia al 23%; laper lale due cifre con 9,6%, Forza Italia all’8%; Il Partito Democratico al 21,4%, il cosiddetto “Terzo Polo” (Azione-Italia Viva) al 5,3%, ed il Movimentoal 16,6%. Sono i dati che emergono da unsulle intenzione di voto a cura del Centro Italiano per gli Studi Elettorali (CISE)Guido Carli, diretto dal professore Lorenzo De Sio e fondato dal professore Roberto D’Alimonte. Dall’analisi delCISE, la vittoria del Centrodestra non appare in discussione: la coalizione Fratelli d’Italia--Forza Italia-Noi Moderati totalizza infatti circa il 42% delle intenzioni di voto, contro il 31% del centrosinistra. ...

