(Di giovedì 8 settembre 2022) ROMA – Beppenonpresente domani, 9 settembre,delelettorale M5S, alle 16.30 all’Auditorium della Conciliazione. Il fondatore e garante del Movimento – che con l’hashtag #CuoreECoraggio ha appena rilanciato un video del leader Giuseppe Conte sulla transizione ecologica – non manderà nemmeno un contributo video, né, salvo sorprese, dovrebbe collegarsi telefonicamente da Genova, dove si trova: “presente con il cuore, come sempre”, assicurano dal suo staff. Al momento non è confermata nemmeno la presenza dichiusura della campagna elettorale M5S (il 23 a Piazza Santi Apostoli), nelle settimane scorse data per assodata da fonti del Movimento. “Non sappiamo ancora dire nulla, deve farci sapere se ci ...

francescogeno62 : @nomfup @pdnetwork Certo tutti entusiasti. Ma poi il leader Letta dopo aver elemosinato alleanze pure con Renzi e a… - Lopinionista : Elezioni, Grillo sarà assente alla presentazione del programma del M5S - labrys_ascia : @_carloneri_ Certo. Salvo che il 30% dei votanti alle ultime elezioni ha votato Grillo e Di Maio. La Regina è un gi… - telodogratis : Elezioni 2022, domani Grillo ‘assente’ a presentazione programma M5S - Adnkronos : #Grillo dà forfait alla presentazione del programma #M5S prevista per domani. #news -

Al momento non è confermata nemmeno la presenza dialla chiusura della campagna elettorale M5S (il 23 a Piazza Santi Apostoli), nelle settimane scorse data per assodata da fonti del ..." Al momento non è confermata nemmeno la presenza dialla chiusura della campagna elettorale M5S (il 23 a Piazza Santi Apostoli), nelle settimane scorse data per assodata da fonti del Movimento. "Non sappiamo ancora dire nulla, deve farci sapere ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni, news di oggi. Letta: Cdx vuole cacciare Mattarella. Calenda: basta idiozie LIVE ...Tirana, 8 set. (LaPresse) - Il M5S è l'unico partito con la regola del limite del secondo mandato, "è nel nostro programma ed è un esempio che dovrebbe essere ...