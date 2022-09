Elezioni: Gelmini, 'con caduta governo buttato al macero lavoro su autonomia' (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set. (Adnkronos) - "Se la destra, con la complicità dei 5Stelle, non avesse mandato a casa il governo Draghi, oggi la legge quadro sull'autonomia differenziata, sarebbe all'esame del Parlamento". Così Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. "Spiace vedere che il lavoro fatto in questi mesi con Zaia, Fontana, Fedriga, Bonaccini e altri governatori venga buttato al macero, ma anche Salvini sa che con Fratelli d'Italia l'autonomia di cui parla per fini elettorali, non si farà mai. Ognuno ha le sue priorità: chi gli slogan da campagna elettorale, chi gli interessi del Paese”. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set. (Adnkronos) - "Se la destra, con la complicità dei 5Stelle, non avesse mandato a casa ilDraghi, oggi la legge quadro sull'differenziata, sarebbe all'esame del Parlamento". Così Mariastella, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. "Spiace vedere che ilfatto in questi mesi con Zaia, Fontana, Fedriga, Bonaccini e altri governatori vengaal, ma anche Salvini sa che con Fratelli d'Italia l'di cui parla per fini elettorali, non si farà mai. Ognuno ha le sue priorità: chi gli slogan da campagna elettorale, chi gli interessi del Paese”.

