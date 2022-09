Elezioni | Calenda | ' mi sono fatto tante canne | ok depenalizzare ma mettiamo multa' **

(Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set. (Adnkronos) - “Pur essendo per la legalizzazione ho un dubbio. Non penso che sia giusto che un quindicenne si faccia le, lo dice uno che se ne è fattenel periodo peggiore della sua vita. E si vedono anche i danni neurologici permanenti...". Così Carloa La Zanzara su Radio24. Come soluzione, il numero uno di Azione dice: “La depenalizzi, fai una sanzione amministrativa, 100 euro di. Se metti la macchina in seconda fila, ad esempio, ti fanno la. Noi possiamo avere due approcci - dicea La Zanzara - o dire che fa bene farsi leoppure dire che siccome fa male ai ragazzi, quantomeno giovani, bisogna ci sia una prescrizione. Depenalizzarla mi va bene,una sanzione amministrativa e via ...

Adnkronos : #Elezioni, Calenda: 'E' economia di guerra, serve scostamento bilancio'. - SimoneAlliva : Energia e incontri segreti. Riecco #Renzi e #BinSalman - Adnkronos : #Elezionipolitiche2022, tutto esaurito a evento #Renzi e #Calenda a Milano: ressa per entrare. #ultimora - gioart79 : RT @paolopoliti1: @matteorenzi NO CI STAI GIÀ PENSANDO TU “Energia e incontri segreti. Riecco Renzi e bin Salman” - gioart79 : RT @paolopoliti1: CI RISIAMO - “«Perché Renzi era lì? Mi è parso molto dentro al progetto di Bin Salman di esportare verso l’occidente dell… -

"Non si caccerà Mattarella e non si cambierà la Costituzione" ha detto. Mentre per Renzi, "Letta cerca la rissa e si deve vergognare dell'alleanza con Di Maio e Fratoianni". Salvini, oggi a ...... giovedì 8 settembre, l'ex ministra e candidata deputata di Italia Viva allepolitiche del ... Convogliamo riproporre la figura autorevole e competente di Mario Draghi'. In merito allo ...Si tratta di Tommaso Fagioli, capolista al proporzionale Marche per la Camera, Francesca Cantarini, candidata al Collegio uninominale di Ancona alla Camera, e Maria Ambrogini, candidata nel listino pr ...Rispondi a delle semplici domande per capire chi ha presentato il programma più vicino alle tue idee: il quiz di Today ...