Elezioni 2022 | leghista Bizzotto | Meloni sappia che senza autonomia non ci sarà governo centrodestra

(Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set. (Adnkronos) - "Crosetto dice che l'non è una priorità? Con Fdi governiamo molte città e regioni, ma noi siamo una forza autonomista e lo diciamo chiaro e tondo, l'deve arrivare subito, ora risolviamo la crisi energetica, poi si lavora per l'delle nostre regioni, con buona pace di Crosetto e di Fdi". Non va giù alla veneta Mara, candidata al Senato con la Lega l'uscita di Guido Crosetto, tra i fondatori di Fdi, che intervistato dal Gazzettino ha detto che 'l'viene dopo crisi e presidenzialismo'. "Lo dico anche a Giorgia, non cialcundiche si faccia l'del Veneto, della Lombardia e delle altre ...

PagellaPolitica : Giuseppe Conte ha dichiarato: «Il 25 settembre saremo gli unici a proporre il salario minimo legale a 9 euro». Abbi… - ilpost : La lista più di sinistra presente sulle schede delle prossime elezioni è guidata dall'ex sindaco di Napoli Luigi De… - EnricoLetta : Puntano ai #pienipoteri. Ma è un discorso che si scontra con la storia di questi 18 mesi di #buongoverno senza… - StefanoFeltri : RT @DomaniGiornale: ???? Il 26 luglio, in visita ufficiale ad Atene, il principe saudita #binSalman ha approfittato per incontrare una serie… - putino : RT @Ruffino_Lorenzo: Letta esagera su quanti seggi può prendere il centrodestra. Il suo appello sul voto utile, inoltre, poggia su basi dub… -

L'Indro

... mentre in Italia il governo dimissionario di Mario Draghi si barcamena aspettando che la patata bollente passi dopo lea Giorgia Meloni. In tutta l'Ue, non è chiaro però se proteste, ...SPY FINANZA/ Le mosse pronte a rendere "inutili" ledel 25 settembre Ma qual è il motivo ... per tutto ilsi attende un'inflazione dell'8,1%, mentre le stime per gli anni successivi sono ... Elezioni 2022: vocazione a 'farsi male' — L'Indro (Adnkronos) – Al via ‘Esci La X’, la campagna di sensibilizzazione per portare i giovani al voto il 25 settembre. E’ l’iniziativa appena lanciata da Rinascimento Green, organizzazione che ha lo scopo ...Roma, 8 set. (Adnkronos) – “Crosetto dice che l’autonomia non è una priorità Con Fdi governiamo molte città e regioni, ma noi siamo una forza autonomista e lo diciamo chiaro e tondo, l’autonomia deve ...