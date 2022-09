Ecco i politici che volano ai primi posti della Social hit di Arcadia

Leggi su formiche

(Di giovedì 8 settembre 2022) Post Interaction (è il numero medio di interazioni sui post di un profilo per follower e per post) Con agosto ormai alle spalle e in piena campagna elettorale, TikTok si riconferma essere la principale piattaformain termini di post interaction. Nel periodo considerato, che va da lunedì 5 settembre ad oggi, giovedì 8 settembre, il centrodestra scompare improvvisamente dal podio, lasciando le piazze d’onore agli avversariespressione delle tre alternative: centrosinistra, M5S e terzo polo. A volare al primo posto è Luigi Di Maio, capo politico di Impegno Civico e compagno di viaggio di Enrico Letta, che, tra malocchio napoletano e leva militare, riesce a stimolare un notevole coinvolgimento degli utenti online e raccogliere un tasso di interazione per post pari al 198%. A seguire, i due ex premier italiani, Giuseppe Conte e Matteo ...