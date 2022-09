“È roba da bambini!” – Carragher colpisce la coppia “imbarazzante” del Liverpool, individua “grande preoccupazione” con il club (Di giovedì 8 settembre 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Jamie Carragher non ha trattenuto nulla quando ha colpito il Liverpool dopo la dannosa sconfitta per 4-1 in Champions League contro il Napoli. I Reds non hanno ancora preso il via in questa stagione e sono stati fatti a pezzi dal Napoli nella partita di apertura del girone di mercoledì sera. La formazione italiana si è trovata in vantaggio per 3-0 all’intervallo e in verità, il Liverpool ha avuto la fortuna di non essere più indietro. Klopp fuori? Tuchel è stato licenziato per meno e i giocatori dell’eredità del Liverpool sembrano sparati Anche il Napoli si è fatto parare un rigore e ha colpito il palo con un altro tentativo prima dell’intervallo. Joe Gomez è stato tolto dalla linea di tiro all’intervallo ed è stato sostituito da Joel Matip. Ma solo due minuti dopo la ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 8 settembre 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Jamienon ha trattenuto nulla quando ha colpito ildopo la dannosa sconfitta per 4-1 in Champions League contro il Napoli. I Reds non hanno ancora preso il via in questa stagione e sono stati fatti a pezzi dal Napoli nella partita di apertura del girone di mercoledì sera. La formazione italiana si è trovata in vantaggio per 3-0 all’intervallo e in verità, ilha avuto la fortuna di non essere più indietro. Klopp fuori? Tuchel è stato licenziato per meno e i giocatori dell’eredità delsembrano sparati Anche il Napoli si è fatto parare un rigore e ha colpito il palo con un altro tentativo prima dell’intervallo. Joe Gomez è stato tolto dalla linea di tiro all’intervallo ed è stato sostituito da Joel Matip. Ma solo due minuti dopo la ...

