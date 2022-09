È morta la Regina Elisabetta II | la sovrana più longeva d’Inghilterra

Leggi su tpi

(Di giovedì 8 settembre 2022) Èoggi, giovedì 8 settembre 2022, all’età di 96 anni LaII.II nasce il 21 aprile 1926 a Londra, primogenita del re Giorgio VI. Appartiene ai Windsor, casata regnante in Gran Bretagna. Inizialmente le sue speranze di ascesa al trono sembrano poche, ma dopo l’abdicazione dello zio Edoardo nel 1936 e l’ascesa al trono del padre, diviene la più probabile erede al trono. Nonostante il titolo di “Sua altezza reale” che le spetta per nascita, inizialmente la probabilità di ascesa al trono divengono considerate scarse, essendo la terza in linea di successione dopo lo zio Edoardo e il padre. Nel frattempo l’infanzia ditrascorre nell’omonimo castello di Windsor, tradizionale residenza dei sovrani ...