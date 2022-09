È la prima volta in 18 anni di cartone animato che viene presentata una coppia dello stesso sesso Cosa ne pensate?

gparagone : Se non ci fossero stati i nonni con le pensioni a fare da rete di #protezione, questo paese sarebbe andato a carte… - Atalanta_BC : Per la prima volta nella sua storia l'Atalanta ha mantenuto la porta inviolata nelle prime tre trasferte della stag… - teatrolafenice : Francesca Dotto, Antonio Poli e Mattia Olivieri rispettivamente Leonora, Manrico e il Conte di Luna, personaggi che… - VmpAnna : Le traduzioni dei dialoghi in italiano nelle serie TV: Credi che È la prima volta che vado a cavallo? RIP congiuntivo presente - microba_96 : Chi mi conosce sa che sono il pessimismo fatto persona ma dopo martedì io ci voglio credere che prima o poi succede… -

la Repubblica

...cosa serve il deposito legale I soggetti obbligati Come funziona con il self publishing Modulistica A cosa serve il deposito legale L'istituto del deposito legale è stato regolato per la...Come sempre, la ricarica del reddito di cittadinanza avverrà entro due date: 15 settembre per chi ha richiesto il sussidio per lao ne ha fatto il rinnovo; 27 settembre per chi ha già ... Sesso, la prima volta Potrebbe essere una delusione Nel libro d'esordio di Luca Azzini prendono forma i contorni di una generazione e di un momento storico in cui la musica e la sua fruizione avevano un impatto sociale e culturale oggi impensabili ...Sull’onda dell’ipotesi della fissazione di un price cap europeo alla materia prima, le quotazioni dei futures sono scese a 194 euro al megawattora, per la prima volta dall’inizio di agosto ...