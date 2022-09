È in Laguna in quanto produttore di "Blonde", nuovo film sulla vita di Marilyn Monroe (Di giovedì 8 settembre 2022) Brad Pitt è arrivato a Venezia. Questa volta, però, non sarà presente alla Mostra del Cinema in veste di attore bensì di produttore. Il film in questione è l’attesissimo Blonde, che verrà proiettato a Venezia come prima mondiale. Blonde: le immagini del film guarda le foto Leggi anche › Agelina Jolie fa causa anonima all’Fbi: «Perché non avete arrestato Brad Pitt?» › Brad Pitt: ... Leggi su iodonna (Di giovedì 8 settembre 2022) Brad Pitt è arrivato a Venezia. Questa volta, però, non sarà presente alla Mostra del Cinema in veste di attore bensì di. Ilin questione è l’attesissimo, che verrà proiettato a Venezia come prima mondiale.: le immagini delguarda le foto Leggi anche › Agelina Jolie fa causa anonima all’Fbi: «Perché non avete arrestato Brad Pitt?» › Brad Pitt: ...

