"E' im-pos-si-bi-le. Chiaro?". Paolo Mieli smonta Letta: come finirà il 25 settembre (Di giovedì 8 settembre 2022) come finirà il 25 settembre? Paolo Mieli si lancia in una profezia in collegamento con Tiziana Panella a Tagadà, su La7. Con una premessa: "Devo scusarmi con i telespettatori, avevo sbagliato la previsione su Mario Draghi presidente della Repubblica". In studio si ride, e l'editorialista del Corriere della Sera prova a rifarsi: "Secondo me vince il centrodestra, ma secondo me sarà interessante vedere due cose. Primo: se Giorgia Meloni andrà bene e se, come dicono adesso i sondaggi, Lega e Forza Italia sono in affanno. Quello che tenderei a escludere, l'idea su cui Enrico Letta basa gli ultimi quindici giorni della campagna elettorale, secondo cui il centrodestra possa prendere i due terzi dei seggi, è im-pos-si-bi-le", scandisce con tono stentoreo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022)il 25si lancia in una profezia in collegamento con Tiziana Panella a Tagadà, su La7. Con una premessa: "Devo scusarmi con i telespettatori, avevo sbagliato la previsione su Mario Draghi presidente della Repubblica". In studio si ride, e l'editorialista del Corriere della Sera prova a rifarsi: "Secondo me vince il centrodestra, ma secondo me sarà interessante vedere due cose. Primo: se Giorgia Meloni andrà bene e se,dicono adesso i sondaggi, Lega e Forza Italia sono in affanno. Quello che tenderei a escludere, l'idea su cui Enricobasa gli ultimi quindici giorni della campagna elettorale, secondo cui il centrodestra possa prendere i due terzi dei seggi, è im-pos-si-bi-le", scandisce con tono stentoreo ...

