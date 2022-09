Due aerei si sfiorano in volo: la mossa disperata del pilota mai vista prima | Video (Di giovedì 8 settembre 2022) Paura in volo: due aerei si sono letteralmente sfiorati col rischio di provocare una tragedia senza precedenti. Il pilota di un aereo monomotore, quello che ha fatto e pubblicato il Video, è stato costretto a virare improvvisamente per non entrare in collisione con un Boeing 757 che era decollato poco prima dall'aeroporto di Orlando, negli Stati Uniti. Il pilota in questione si chiama Malik Clarke e ha filmato la scena per denunciare quello che è successo. Nel Video, sconvolgente e terrificante, si vede chiaramente la manovra improvvisa a cui è stato costretto Clarke mentre il Boeing gli passava accanto come se nulla fosse, a pochi metri di distanza. Intervistato da Abc News, il pilota ha spiegato: "Sapevo che non fosse ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Paura in: duesi sono letteralmente sfiorati col rischio di provocare una tragedia senza precedenti. Ildi un aereo monomotore, quello che ha fatto e pubblicato il, è stato costretto a virare improvvisamente per non entrare in collisione con un Boeing 757 che era decollato pocodall'aeroporto di Orlando, negli Stati Uniti. Ilin questione si chiama Malik Clarke e ha filmato la scena per denunciare quello che è successo. Nel, sconvolgente e terrificante, si vede chiaramente la manovra improvvisa a cui è stato costretto Clarke mentre il Boeing gli passava accanto come se nulla fosse, a pochi metri di distanza. Interto da Abc News, ilha spiegato: "Sapevo che non fosse ...

ItalianAirForce : Due T-346A in volo danno il benvenuto al mese di #Settembre! Con i comandi di volo e l’avionica digitali, manovrabi… - romanomilan70 : @BEPPESARNO Ok scusa ma allora decidiamoci sti aerei creano siccità o fanno piovere di più ? Una delle due - ilsussidiario : Paura in volo, due aerei si sfiorano sopra Orlando/ 'Scontro e tragedia evitati per…” - GabrieleUhlmann : Grazie ai miei due aerei giallo/rossi preferiti per aver fatto un lavoro così grande e coraggioso nell'impedire la… - giocarmon : **°°- Durante la seconda guerra mondiale, il Pigneto fu bombardato dagli aerei due volte. Le bombe distrussero… -