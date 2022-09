“Dove sei stato questa estate?”, l’inaspettata frecciatina di Simona Ventura a Francesco Totti (Di giovedì 8 settembre 2022) Puntuale come una cartella esattoriale è arrivato il gossip quotidiano sulla querelle Totti e Ilary Blasi. Stavolta però non sono stati i giornali a suscitare clamore mediatico ma una domanda, soltanto all’apparenza semplice e innocua, posta da Simona Ventura. Partiamo dall’inizio. Ieri sera, in diretta su Rai 2, si è tenuta la consueta edizione della Partita del Cuore che ha visto scontrarsi sul campo la Nazionale Cantanti e il Charity Team. L’evento ha potuto contare sulla partecipazione di un giocatore d’eccezione ovvero Francesco Totti. Simona Ventura, conduttrice della serata, è stata la prima a intervistare Totti dopo le vicende che sono seguite alla separazione con Ilary Blasi. L’occasione era troppo ghiotta per lasciarsela scappare, ... Leggi su diredonna (Di giovedì 8 settembre 2022) Puntuale come una cartella esattoriale è arrivato il gossip quotidiano sulla querellee Ilary Blasi. Stavolta però non sono stati i giornali a suscitare clamore mediatico ma una domanda, soltanto all’apparenza semplice e innocua, posta da. Partiamo dall’inizio. Ieri sera, in diretta su Rai 2, si è tenuta la consueta edizione della Partita del Cuore che ha visto scontrarsi sul campo la Nazionale Cantanti e il Charity Team. L’evento ha potuto contare sulla partecipazione di un giocatore d’eccezione ovvero, conduttrice della serata, è stata la prima a intervistaredopo le vicende che sono seguite alla separazione con Ilary Blasi. L’occasione era troppo ghiotta per lasciarsela scappare, ...

