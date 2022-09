Dopo Napoli-Liverpool, tifosi inglesi hanno assalito i passanti con mazze e bastoni (Di giovedì 8 settembre 2022) Napoli era stata segnalata come città pericolosa dal Liverpool ai suoi tifosi, raccomandandogli di non girare da soli per strada, eppure, sono stati proprio i supporter inglesi a creare problemi. Come si vede nel video pubblicato sui social dal giornalista di MediasetSport Carmine Martino nei minuti successivi alla partita Napoli-Liverpool 4-1, a Via Marina gli hooligans inglesi si sono scatenati aggredendo i passanti inermi, mazze, bastoni e sedie come oggetti contundenti.La Polizia è intervenuta ma si è trovata in difficoltà ed in inferiorità numerica rispetto ai tifosi inglesi Intemperanze hooligans a Napoli. Ieri, a tarda sera, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 settembre 2022)era stata segnalata come città pericolosa dalai suoi, raccomandandogli di non girare da soli per strada, eppure, sono stati proprio i supportera creare problemi. Come si vede nel video pubblicato sui social dal giornalista di MediasetSport Carmine Martino nei minuti successivi alla partita4-1, a Via Marina gli hooliganssi sono scatenati aggredendo iinermi,e sedie come oggetti contundenti.La Polizia è intervenuta ma si è trovata in difficoltà ed in inferiorità numerica rispetto aiIntemperanze hooligans a. Ieri, a tarda sera, ...

ClaMarchisio8 : Se Tuchel viene esonerato dopo l'1 a 0 ,a Klopp cosa succederà? Serata magica a Napoli ?? #NapoliLiverpool #ChampionsLeague - PrimeVideoIT : MA COSA STA SUCCEDENDO A NAPOLI?! MIO DIOOOOOOOOO IL CHOLITOOOOO SEGNA ALL'ESORDIO DOPO 3 MINUTI! CHE SOGNO ?… - fanpage : La favola del Cholito Simeone: segna al debutto in Champions dopo appena 3 minuti in Napoli-Liverpool e scoppia in… - wasabi1803 : Mio nonno, Paracadutista della Nembo, l' #8settembre era in viaggio verso casa, dimesso dall'ospedale di Napoli. Fe… - RadioSportiva : «Una partita così la può vincere la squadra non un singolo». La soddisfazione di Spalletti dopo la vittoria per 4-1… -