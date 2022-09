Docenti educazione motoria primaria lavoreranno anche su 6 scuole diverse (Di giovedì 8 settembre 2022) Più di mezzo milione di alunni delle quinte classi di scuola primaria avranno da quest'anno un insegnante di educazione motoria per due ore alla settimana. E' una delle novità dell'anno scolastico 2022/23. A svolgere le ore saranno i supplenti in attesa del concorso per 4500 assunzioni. Quello che emerge è un forte pendolarismo dei Docenti. Centinaia di loro, secondo i calcoli di Tuttoscuola, dovranno dividersi e lavorare su sei scuole diverse. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 8 settembre 2022) Più di mezzo milione di alunni delle quinte classi di scuolaavranno da quest'anno un insegnante diper due ore alla settimana. E' una delle novità dell'anno scolastico 2022/23. A svolgere le ore saranno i supplenti in attesa del concorso per 4500 assunzioni. Quello che emerge è un forte pendolarismo dei. Centinaia di loro, secondo i calcoli di Tuttoscuola, dovranno dividersi e lavorare su sei. L'articolo .

