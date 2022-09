**Dl aiuti: Patuanelli, 'menzogne su M5S, chiediamo solo di 'oliare' superbonus'** (Di giovedì 8 settembre 2022) E' un decreto legge, e' gia' in vigore dal 9 agosto del 2022, data della pubblicazione in Gazzetta. I suoi effetti sono già in atto, a sostegno appunto di cittadini ed imprese". Così, in un video ... Leggi su laleggepertutti (Di giovedì 8 settembre 2022) E' un decreto legge, e' gia' in vigore dal 9 agosto del 2022, data della pubblicazione in Gazzetta. I suoi effetti sono già in atto, a sostegno appunto di cittadini ed imprese". Così, in un video ...

TeresaBellanova : La discussione in Senato sul DL Aiuti bis slitta a martedì per l'ostruzionismo dei 5 Stelle. Noi in Aula per metter… - davidefaraone : Mettere a rischio il voto sul Dl Aiuti è veramente da irresponsabili. #ItaliaSulSerio - NicolaMorra63 : Ecco Calenda: 'Serve Governo di unità nazionale, anche con la Meloni'. C'è altro da aggiungere sull'alternatività… - lasupercazzo : @Inv3stigation @MariaDomenicaC4 Ignorante sei te che credi alle cazzate che ti propinano, il dl aiuti andrà in aula… - mbricchi68 : RT @TeresaBellanova: La discussione in Senato sul DL Aiuti bis slitta a martedì per l'ostruzionismo dei 5 Stelle. Noi in Aula per mettere i… -