Dl Aiuti, Conte: “Dai partiti falsità vergognosa, il decreto legge è già operativo. Votino le modifiche al Superbonus per salvare le aziende” (Di giovedì 8 settembre 2022) “Gli italiani non sono sciocchi, non bisogna prenderli prenderli giro. È una falsità vergognosa. Stiamo parlando di un decreto legge, che entra in vigore quando entra in Gazzetta ufficiale, quindi è già operativo. Stiamo parlando della conversione in sede parlamentare, verrà fatto in tempo martedì prossimo”. Così Giuseppe Conte ha risposto alle accuse rivolte al M5s di bloccare il dl Aiuti bis per gli emendamenti sul Superbonus. “Non si capisce come le altre forze politiche rimangano insensibili a un problema che non è mio personale ma un problema di sistema – ha aggiunto a margine dell’incontro con Confcommercio – oggi stanno saltando almeno 30-40mila aziende con oltre 49mila addetti perché è incagliata la cessione dei crediti, per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) “Gli italiani non sono sciocchi, non bisogna prenderli prenderli giro. È una. Stiamo parlando di un, che entra in vigore quando entra in Gazzetta ufficiale, quindi è già. Stiamo parlando della conversione in sede parlamentare, verrà fatto in tempo martedì prossimo”. Così Giuseppeha risposto alle accuse rivolte al M5s di bloccare il dlbis per gli emendamenti sul. “Non si capisce come le altre forze politiche rimangano insensibili a un problema che non è mio personale ma un problema di sistema – ha aggiunto a margine dell’incontro con Confcommercio – oggi stanno saltando almeno 30-40milacon oltre 49mila addetti perché è incagliata la cessione dei crediti, per ...

