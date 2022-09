Disordini dei tifosi del Liverpool a Napoli: è accaduto a Via Marina dopo la gara (Di giovedì 8 settembre 2022) Fra Napoli e Liverpool si è visto un meraviglioso spettacolo in campo, con gli azzurri che hanno trionfato per 4-1 in una notte dal sapore magico. La gara era però attenzionata non solo per l’aspetto campo, ma anche per possibili scontri fra tifosi all’esterno dello stadio, temuti da entrambe le fazioni. Lato Napoli, infatti, tante sono state le misure di sicurezza per permettere ai tifosi Reds di arrivare allo stadio in tranquillità, mentre invece la società inglese ha diramato una serie di comunicati con delle raccomandazioni nei confronti dei loro supporter che hanno fatto discutere per l’eccessivo timore che lasciavano trasparire della mancanza di sicurezza della città di Napoli. Scontri a Via Marina Ad essersi resi protagonisti, sono ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 8 settembre 2022) Frasi è visto un meraviglioso spettacolo in campo, con gli azzurri che hanno trionfato per 4-1 in una notte dal sapore magico. Laera però attenzionata non solo per l’aspetto campo, ma anche per possibili scontri fraall’esterno dello stadio, temuti da entrambe le fazioni. Lato, infatti, tante sono state le misure di sicurezza per permettere aiReds di arrivare allo stadio in tranquillità, mentre invece la società inglese ha diramato una serie di comunicati con delle raccomandazioni nei confronti dei loro supporter che hanno fatto discutere per l’eccessivo timore che lasciavano trasparire della mancanza di sicurezza della città di. Scontri a ViaAd essersi resi protagonisti, sono ...

