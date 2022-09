Disney+ promo per il Disney+ Day

digitalsat_it : 8 Settembre 2022, è Disney + Day, con nuovi titoli e una speciale promo - zazoomblog : 8 Settembre 2022 è Disney + Day con nuovi titoli e una speciale promo - #Settembre #Disney #nuovi #titoli… - badtasteit : La Casa di Topolino ha diffuso online un nuovo, ricchissimo promo dedicato al #DisneyPlusDay in programma per l'8 s… - marvelcinemaita : Marvel Studios: il nuovo promo per il Disney+ Day stuzzica su un annuncio a tema X-Men - victoriies : RT @MiraculousBox13: ATTENZIONE SPOILER!!! Nuovo promo della 5° Stagione di Miraculous su Disney Channel Portogallo!! ???? Chi non vede l'ora… -

Digital-Sat News

...California e al Parco Disneyland di Disneyland Paris 30 minuti prima della normale apertura per prolungare i festeggiamenti.* Ulteriori festeggiamenti in tutti i Parchiin occasione del+...Twitter è il mezzo prediletto per ogni tipo di promozione e comunicazione e lo sa bene anche la, che da poco ha pubblicato il nuovodella seria Andor , che da oggi può vantare anche una sua nuova emoji. La serie, incentrata sulla figura del capitano Cassian, seguirà gli albori della ... 8 Settembre 2022, è Disney + Day, con nuovi titoli e una speciale promo Disney+ promo 1,99 € per il Disney+ Day: a partire dall'8 settembre è possibile sottoscrivere l'abbonamento ad un prezzo scontato.Disney+ Day means more entertainment for subscribers to the streaming service, as well as celebrations across Disney Parks, experiences and products.