Disney+ Day, l'offerta è pazzesca: con solo €1,99 ti porti a casa l'abbonamento completo (Di giovedì 8 settembre 2022) In occasione del Disney+ Day, la piattaforma di video streaming che possiede i diritti dei prodotti Walt Disney, Marvel, Star Wars e molti altri, sta programmando una promo davvero interessante. Disney+ Day, 8/9/2022 – Computermagazine.it l'offerta scatterà da oggi, giovedì 8 settembre, alle ore 6:00, e andrà avanti fino a lunedì 19 settembre alle ore 23:59, e durante questi 12 giorni di tempo circa, coloro che decideranno di attivare un nuovo abbonamento, o i vecchi clienti che vorranno rinnovarlo, potranno usufruire di un mese praticamente gratuito per godersi la piattaforma streaming. Disney+, infatti, sarà attivabile al prezzo di 1.99 euro al mese. Al termine del periodo promozionale, che durerà appunto un mese, l'abbonamento tornerà a 8.99 euro al mese, di conseguenza, si tratta di un'offerta ...

