Discarica di Albano | respinti nuovamente i ricorsi al TAR | Roncigliano resterà in funzione

(Di giovedì 8 settembre 2022) Ladicontinuerà a restare aperta. Con un nuovo pronunciamento, l’ennesimo in questa direzione, i Giudici del Tribunale Amministrativo del Lazio hannorespinto idei Comuni di Ardea e diche puntavano ad annullare la famosa ordinanza firmata nel luglio 2021 dall’ex Sindaco Virginia Raggi e successivamente prorogata dall’attuale Primo Cittadino di Roma Gualtieri (nel mezzo la parentesi del sequestro temporaneo del sito) contro la riapertura della struttura. Leggi anche:di, interdittiva antimafia anche contro l’azienda che gestisce il sito Ladiaperta fino a metà novembre Per i Giudici, come già accaduto nei mesi scorsi, la tesi è ...

... ladi Viterbo, entro la fine del mese, non dovrebbe più accettare i rifiuti provenienti da altre province, mentre quella diLaziale è in via di esaurimento. La Società Ambiente ...I primi cittadini di Ardea, Nemi, Genzano di Roma, Ariccia, Lanuvio, Marino eLaziale , ...per ottenere l'interruzione immediata dei conferimenti dei rifiuti nel settimo invaso della... Rifiuti, Tar conferma utilizzo discarica di Albano Laziale La discarica di Roncigliano continuerà a restare aperta. Con un nuovo pronunciamento, l’ennesimo in questa direzione, i Giudici del Tribunale Amministrativo del Lazio hanno nuovamente respinto i ricor ...Il Tar del Lazio respinge il ricorso di Ardea e Albano contro la riapertura della discarica fatta da Raggi e prorogata da Gualtieri ...