Diede a Mbappé dello «sporco negro» sui social | condannato tifoso di diciannove anni

(Di giovedì 8 settembre 2022) Il 28 giugno 2021, quando la Francia fu eliminata dall’Europeo da parte della Svizzera, suinetwork si scatenò un’ondata di odio verso i giocatori della Nazionale francese, in particolare contro Kylian. Uno dei tifosi haters è stato punito con una multa di 2mila euro. Lo racconta Le Parisien. Si tratta di undi 19, che pubblicò un tweet contro l’attaccante: «Questomerita di prendere cento frustate ed essere venduto in Libia». Kylianlo aveva denunciato e il giovane è stato arrestato nell’aprile di quest’anno. Aveva pubblicato il tweet tramite un profilo falso, utilizzando la foto di un altro utente. E’ stato riconosciuto anche colpevole di incitamento all’odio razziale e di furto di identità. Nel suo telefono e nel suo ...

