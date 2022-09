Di Lorenzo: “Napoli-Liverpool, ho un solo rammarico. Al Maradona tifo incredibile” (Di giovedì 8 settembre 2022) Giovanni Di Lorenzo ha commentato la vittoria del Napoli sul Liverpool allo stadio Diego Armando Maradona. Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ai microfoni di Amazon Prime Video, ha commentato la bellissima vittoria degli azzurri sul Liverpool. “Una delle serate più indimenticabili della mia vita. E’ stata una bellissima emozione, c’era una grandissima atmosfera allo stadio ed emozione per la partita incredibile. E’ stato un risultato importante, alla vigilia sapevamo che avremmo potuto metterli in difficoltà e stasera l’abbiamo fatto”. Di Lorenzo rivela l’unico rammarico di Napoli-Liverpool: “Peccato per il gol subito, potevo valutarla meglio anche io, non ho sentito i ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 8 settembre 2022) Giovanni Diha commentato la vittoria delsulallo stadio Diego Armando. Giovanni Di, capitano del, ai microfoni di Amazon Prime Video, ha commentato la bellissima vittoria degli azzurri sul. “Una delle serate più indimenticabili della mia vita. E’ stata una bellissima emozione, c’era una grandissima atmosfera allo stadio ed emozione per la partita. E’ stato un risultato importante, alla vigilia sapevamo che avremmo potuto metterli in difficoltà e stasera l’abbiamo fatto”. Dirivela l’unicodi: “Peccato per il gol subito, potevo valutarla meglio anche io, non ho sentito i ...

gippu1 : Lorenzo Colombo è il primo giocatore a segnare al #Napoli di De Laurentiis e a chiamarsi come un personaggio di un… - OfficialUSLecce : #NapoliLecce #SerieATIM ???? Una partita straordinaria dei nostri ragazzi che conquistano un punto in casa del Na… - napolipiucom : Di Lorenzo: 'Napoli-Liverpool, ho un solo rammarico. Al Maradona tifo incredibile' #dilorenzoNapoliLçiverpool… - areanapoliit : Di Lorenzo: '#NapoliLiverpool, gara incredibile. Ho un solo rammarico' - FbBoccia : @SpudFNVPN Di Lorenzo in fondo è solo il capitano del Napoli, campione europeo, un terzino eccezionale...un bagno d… -