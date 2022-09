Dentro Immobile e Kokcu, out Milinkovic: le ufficiali di Lazio-Feyenoord (Di giovedì 8 settembre 2022) Lazio Feyenoord- Debutto anche per la Lazio in Europa League, contro il Feyenoord, dopo la sconfitta contro il Napoli. Si ritorna in Europa League, la squadra di Maurizio Sarri debutta ufficialmente nella competizione, dopo essere arrivata in quinta posizione. I Biancocelesti confermano Ivan Provedel dal primo minuto, al posto di Maximiano. In difesa debutto per Gila e Dentro vanno Romagnoli con Marusic ed Elseid Hysaj. In mediana spazio a Vecino con Luis Alberto e Cataldi, out Milinkovic-Savic preservato per la prossima gara di campionato. In attacco Dentro Ciro Immobile, con a supporto Felipe Anderson e Zaccagni. Nel Feyenoord solito schieramento per gli uomini di Slot, in porta Bijlow coadiuvato dallo schieramento difensivo ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 8 settembre 2022)- Debutto anche per lain Europa League, contro il, dopo la sconfitta contro il Napoli. Si ritorna in Europa League, la squadra di Maurizio Sarri debutta ufficialmente nella competizione, dopo essere arrivata in quinta posizione. I Biancocelesti confermano Ivan Provedel dal primo minuto, al posto di Maximiano. In difesa debutto per Gila evanno Romagnoli con Marusic ed Elseid Hysaj. In mediana spazio a Vecino con Luis Alberto e Cataldi, out-Savic preservato per la prossima gara di campionato. In attaccoCiro, con a supporto Felipe Anderson e Zaccagni. Nelsolito schieramento per gli uomini di Slot, in porta Bijlow coadiuvato dallo schieramento difensivo ...

