"Democrazia a rischio": la gaffe di Letta che imbarazza il Pd, cosa ha dimenticato (Di giovedì 8 settembre 2022) Ma uno può affibbiarsi da solo la patente del cretino? Enrico Letta non ha bisogno di compari per lo schiaffo del soldato, si automalmena e poi chiede chi è stato. per la Democrazia italiana, evidentemente continuando a svegliarsi male al mattino. Perché di buonora ha preteso di dare la carica ai candidati del Pd con il suo fosco presagio. Se vincono quelli - è la sua morale dissociata - è la fine, manda a dire. In pratica, sta già ammettendo la sconfitta. I candidati lo devono aver percepito come abbastanza stralunato, il leader del Pd, che si è scomodato a pronunciare autentiche sciocchezze mentre lanciava «l'ultima fase della campagna elettorale», per invogliare il suo esercito vocato al sacrificio a fare tutto il possibile. Il non detto era «ci stanno mandando a casa». Questo, per Letta, significa «allarme per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Ma uno può affibbiarsi da solo la patente del cretino? Enriconon ha bisogno di compari per lo schiaffo del soldato, si automalmena e poi chiede chi è stato. per laitaliana, evidentemente continuando a svegliarsi male al mattino. Perché di buonora ha preteso di dare la carica ai candidati del Pd con il suo fosco presagio. Se vincono quelli - è la sua morale dissociata - è la fine, manda a dire. In pratica, sta già ammettendo la sconfitta. I candidati lo devono aver percepito come abbastanza stralunato, il leader del Pd, che si è scomodato a pronunciare autentiche sciocchezze mentre lanciava «l'ultima fase della campagna elettorale», per invogliare il suo esercito vocato al sacrificio a fare tutto il possibile. Il non detto era «ci stanno mandando a casa». Questo, per, significa «allarme per la ...

