Delpini sulla mancata nomina a cardinale: “Volevo essere spiritoso, sono stato frainteso”. E poi racconta una barzelletta sul Papa (Di giovedì 8 settembre 2022) “Io non desidero diventare cardinale, non mi sentirei proprio a mio agio. E la chiesa di Milano non è diminuita nel suo prestigio e nella sua bellezza perché il vescovo, almeno questo vescovo, non è cardinale”. Così l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha risposto alle numerose e violente polemiche che sono state alimentate dalle parole che ha rivolto al vescovo di Como, il cardinale Oscar Cantoni, dopo che Papa Francesco gli ha imposto la berretta rossa. Porpora che, invece, Bergoglio non ha voluto dare proprio a Delpini che dal 2017 guida l’arcidiocesi ambrosiana. Numerosi cardinali e vescovi, in particolare italiani, hanno scritto al Papa condannando con fermezza le parole dell’arcivescovo di Milano e rinnovandogli sostegno e fedeltà, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) “Io non desidero diventare, non mi sentirei proprio a mio agio. E la chiesa di Milano non è diminuita nel suo prestigio e nella sua bellezza perché il vescovo, almeno questo vescovo, non è”. Così l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario, ha risposto alle numerose e violente polemiche chestate alimentate dalle parole che ha rivolto al vescovo di Como, ilOscar Cantoni, dopo cheFrancesco gli ha imposto la berretta rossa. Porpora che, invece, Bergoglio non ha voluto dare proprio ache dal 2017 guida l’arcidiocesi ambrosiana. Numerosi cardinali e vescovi, in particolare italiani, hanno scritto alcondannando con fermezza le parole dell’arcivescovo di Milano e rinnovandogli sostegno e fedeltà, ...

FrancescoGrana : Delpini sulla mancata nomina a cardinale: “Volevo essere spiritoso, sono stato frainteso”. E poi racconta una barze… - AchilleCaropre2 : L’arcivescovo Mario Delpini torna sulla nomina di Oscar Cantoni: «Volevo essere un po’ spiritoso, non sono stato ca… - VatiVision : Non voleva criticare il #Papa ma solo essere 'un po' spiritoso' e non ha intenzione di fare il cardinale l'arcivesc… - gianvitosibilio : RT @messainlatino: #MiL Comunione sulla lingua a Milano, Delpini riprende chi la nega; per il post di #Messainlatino cliccare su: https://… - MTuratello : RT @messainlatino: #MiL Comunione sulla lingua a Milano, Delpini riprende chi la nega; per il post di #Messainlatino cliccare su: https://… -