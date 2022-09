Decine di migliaia di persone stanno seguendo la diretta di Yahoo su TikTok fuori da Balmoral (Di giovedì 8 settembre 2022) Sono tantissime le persone che, per avere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale dal castello di Balmoral, scelgono di seguire la diretta TikTok Yahoo Uk. La programmazione tv cambia, le notizie false sulla morte non annunciata della regine Elisabetta si diffondono, la curiosità attorno al “blackout dei social network” in caso di morte della regina aumenta e – analizzando la copertura di questo evento – risulta importante notare come siano moltissime le persone (principalmente i giovanissimi) che scelgono di seguire una diretta su TikTok. LEGGI ANCHE >>> La BBC sceglie di cambiare programmazione per fornire aggiornamenti live sulla salute della regina Elisabetta diretta TikTok Yahoo UK, i ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 8 settembre 2022) Sono tantissime leche, per avere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale dal castello di, scelgono di seguire laUk. La programmazione tv cambia, le notizie false sulla morte non annunciata della regine Elisabetta si diffondono, la curiosità attorno al “blackout dei social network” in caso di morte della regina aumenta e – analizzando la copertura di questo evento – risulta importante notare come siano moltissime le(principalmente i giovanissimi) che scelgono di seguire unasu. LEGGI ANCHE >>> La BBC sceglie di cambiare programmazione per fornire aggiornamenti live sulla salute della regina ElisabettaUK, i ...

Stefanile29 : RT @Iucberbert: Questa non è una storia strappalacrime, né pretenziosa, niente di tutto questo. È una situazione che andrebbe aggiustata an… - CannaStorta : RT @gablanzi: Noi abbiamo solo chiesto di votare un emendamento per salvare decine di migliaia dipendenti del settore edile a rischio a cau… - 62rosse : RT @gablanzi: Noi abbiamo solo chiesto di votare un emendamento per salvare decine di migliaia dipendenti del settore edile a rischio a cau… - gablanzi : Noi abbiamo solo chiesto di votare un emendamento per salvare decine di migliaia dipendenti del settore edile a ris… - ronzidante : RT @erretti42: sopravvivenza di decine di migliaia di imprese? Questo non preoccupa i nostri imbrattacarte. Chiedere perché il Governo lo r… -