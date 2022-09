Damascelli: disastrosa comica prova del Liverpool, presuntuoso come il suo allenatore (Di giovedì 8 settembre 2022) Nessuno avrebbe potuto immaginare il risultato del Napoli al Maradona contro il Liverpool secondo Tony Damascelli sul Giornale Napoli perfetto, Liverpool destinato alla peggiore figura europea della sua gloriosa storia. Merito di Spalletti e di una squadra che si era smarrita contro la Lazio ma ha ritrovato vitamine e autostima in coppa, grazie alla partecipazione di una disastrosa comica prova del gruppo di Klopp che non ha fatto una piega dopo aver subito, uno, due, tre, quattro gol e pure un rigore deviato da Alisson, o meglio, sbagliato da Osimhen costretto uscire per guai alle gambe e, come vuole la migliore commedia napoletana, sostituito da Simeone subito al gol argentino nel tempio del primo e unico argentino. La formazione inglese ha sorpreso in peggio in ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 settembre 2022) Nessuno avrebbe potuto immaginare il risultato del Napoli al Maradona contro ilsecondo Tonysul Giornale Napoli perfetto,destinato alla peggiore figura europea della sua gloriosa storia. Merito di Spalletti e di una squadra che si era smarrita contro la Lazio ma ha ritrovato vitamine e autostima in coppa, grazie alla partecipazione di unadel gruppo di Klopp che non ha fatto una piega dopo aver subito, uno, due, tre, quattro gol e pure un rigore deviato da Alisson, o meglio, sbagliato da Osimhen costretto uscire per guai alle gambe e,vuole la migliore commedia napoletana, sostituito da Simeone subito al gol argentino nel tempio del primo e unico argentino. La formazione inglese ha sorpreso in peggio in ...

napolista : Klopp è tedesco, come Tuchel, tira aria pesante per loro sull’isola della regina, non credo che gli americani padro… -