Dall' Asia nuovi vaccini anti-Covid

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 8 settembre 2022) L'India e la Cina hanno approvato duecontro Sars-CoV-2: entrambi sono somministrati per via inalatoria, il primo attraverso il naso ed il secondo per via orale. Questisono i più avanzati di circa una dozzina diprodotti, particolarmente promettenti perché, se si riesce a produrre un’immunità a livello delle mucose aggredite inizialmente dal virus, vi è la possibilità di ridurre il tasso di infezione, e non solo la severità della malattia causata da Sars-CoV-2. Per la verità, prima di cinesi e indiani già i russi, nell’ottobre 2021, annunciarono una versione intranasale di Sputnik; ma da allora non vi è traccia di dati o informazioni utili e verificabili. Invece, martedì le autorità regolatorie indiane hanno dato il via libera alla versione somministrata mediante spray nasale del ...