Dalla Francia – La domanda di trasferimento di Erling Haaland era "un peso nello spogliatoio" al Borussia Dortmund (Di giovedì 8 settembre 2022) 2022-09-08 14:57:00 Arrivano conferme da L'Équipe: Le domande sul futuro dell'attaccante Erling Haaland erano diventate " un peso negli spogliatoi del Borussia Dortmund alla fine della scorsa stagione, secondo il direttore sportivo del club tedesco, Sebastian Kehl, intervistato giovedì a Immagine sportiva. " Anche se ci è sempre piaciuto Erling e ha avuto successo con noi, la domanda (del suo trasferimento) era diventato un vero peso negli spogliatoi, nel club e nel suo ambiente, ha spiegato Kehl. Non poteva farci molto… Praticamente tutto era concentrato su di lui ", ha continuato, credendoci"Alla fine, la tempistica del trasferimento è stata quella giusta per entrambe le parti ". Kehl ha ...

