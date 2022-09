Crisi energetica, Goldman Sachs: “A inizio 2023 bollette da quasi 500 euro al mese per le famiglie italiane” (Di giovedì 8 settembre 2022) Una Crisi peggiore di quella degli anni ’70, in termini di gravità, portata e “ripercussioni strutturali”. È questo il parere degli analisti di Goldman Sachs sull’emergenza energetica che minaccia di travolgere i paesi europei. Secondo la nota banca d’affari newyorkese, le bollette finiranno per costare 2mila miliardi di euro in più a inizio 2023, quando è previsto il picco dei rincari. I costi energetici finiranno così a pesare per il 15 percento sul prodotto interno lordo europeo, nell’ipotesi che i prezzi del gas rimangano in linea alle quotazioni attuali. Nello scenario peggiore, quello di un’interruzione completa delle importazioni di gas russo, il costo aggiuntivo per le famiglie ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 settembre 2022) Unapeggiore di quella degli anni ’70, in termini di gravità, portata e “ripercussioni strutturali”. È questo il parere degli analisti disull’emergenzache minaccia di travolgere i paesipei. Secondo la nota banca d’affari newyorkese, lefiniranno per costare 2mila miliardi diin più a, quando è previsto il picco dei rincari. I costi energetici finiranno così a pesare per il 15 percento sul prodotto interno lordopeo, nell’ipotesi che i prezzi del gas rimangano in linea alle quotazioni attuali. Nello scenario peggiore, quello di un’interruzione completa delle importazioni di gas russo, il costo aggiuntivo per le...

