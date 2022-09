Crisi energetica, a rischio l’industria metallurgica europea. Ecco perché (Di giovedì 8 settembre 2022) Il grido di allarme che giunge da tutta Europa sull’insostenibilità dell’attuale Crisi energetica è sempre più forte. L’aumento dei prezzi dell’elettricità ha raggiunto oramai livelli che sembrano dividere il mondo in “zone di contagio”, dal momento che persistono differenze evidenti tra l’Europa, l’Asia e gli stessi Stati Uniti. I prezzi del gas, che rimangono indicizzati a quelli della generazione di energia elettrica e su cui i governi nazionali dell’Unione europea continuano a dividersi, sono aumentati di dodici volte rispetto alla media registrata nell’ultimo decennio. Tra le cause strutturali, come ricordato da un recente policy brief del think tank Bruegel, vi sono le politiche climatiche che hanno disincentivato investimenti in nuove capacità upstream, la manipolazione della Russia delle forniture tramite chiusure selettive dei ... Leggi su formiche (Di giovedì 8 settembre 2022) Il grido di allarme che giunge da tutta Europa sull’insostenibilità dell’attualeè sempre più forte. L’aumento dei prezzi dell’elettricità ha raggiunto oramai livelli che sembrano dividere il mondo in “zone di contagio”, dal momento che persistono differenze evidenti tra l’Europa, l’Asia e gli stessi Stati Uniti. I prezzi del gas, che rimangono indicizzati a quelli della generazione di energia elettrica e su cui i governi nazionali dell’Unionecontinuano a dividersi, sono aumentati di dodici volte rispetto alla media registrata nell’ultimo decennio. Tra le cause strutturali, come ricordato da un recente policy brief del think tank Bruegel, vi sono le politiche climatiche che hanno disincentivato investimenti in nuove capacità upstream, la manipolazione della Russia delle forniture tramite chiusure selettive dei ...

ladyonorato : Mi sa che chi puntava sulla crisi energetica europea per indebolire l’euro a favore del dollaro non ha fatto propri… - AlexBazzaro : I giornalisti che raccontano la balla che basterà ridurre i consumi per combattere la crisi energetica credono che… - LaStampa : Crisi energetica, altro stop alle Acciaierie di Sicilia. Allarme dei sindacati: “Dramma sociale” - jul_es7 : RT @FraVice: 2021: una pandemia mondiale, mi candido a annua horribilis. 2022: guerra in Europa, Meloni presidente del consiglio, Piero Ang… - GrecoEma96 : RT @Gitro77: Prima per il Covid, adesso per la crisi energetica. Provano in ogni modo a rifilarci il MES perché l'obiettivo è ridurci come… -