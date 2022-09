Covid, mascherine e quarantena: cosa cambia da ottobre, le novità (Di giovedì 8 settembre 2022) Dal 1 ottobre potrebbero cambiare regole per mascherine e quarantene per i casi positivi Covid asintomatici. È stato il sottosegretario alla salute Andrea Costa a fare questa anticipazione a La Stampa. A giorni, e precisamente il 30 settembre scade l’obbligo di utilizzo della mascherina Ffp2 sui pullman, sui treni, sugli aerei e sulla metro. novità su mascherine e quarantena In merito il Sottosegretario ha dichiarato: “È in corso una riflessione nel governo. Io sono tra quelli che crede che le mascherine si possano togliere, vedremo quale sarà la sintesi”. Altro argomento che sta analizzando il governo è la possibilità di eliminare la quarantena per i positivi Covid asintomatici. A questi ultimi potrebbe essere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 settembre 2022) Dal 1potrebberore regole pere quarantene per i casi positiviasintomatici. È stato il sottosegretario alla salute Andrea Costa a fare questa anticipazione a La Stampa. A giorni, e precisamente il 30 settembre scade l’obbligo di utilizzo della mascherina Ffp2 sui pullman, sui treni, sugli aerei e sulla metro.suIn merito il Sottosegretario ha dichiarato: “È in corso una riflessione nel governo. Io sono tra quelli che crede che lesi possano togliere, vedremo quale sarà la sintesi”. Altro argomento che sta analizzando il governo è la possibilità di eliminare laper i positiviasintomatici. A questi ultimi potrebbe essere ...

