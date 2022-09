Covid, le news. Onu: "Il Covid ha riportato il pianeta indietro di 5 anni". LIVE (Di giovedì 8 settembre 2022) Secondo un rapporto delle Nazioni Unite la pandemia di Covid-19, sommata ad altre crisi, ha fatto retrocedere un indicatore di sviluppo globale al LIVEllo del 2016: l'Indice di Sviluppo Umano - una misura delle aspettative di vita, dei LIVElli di istruzione e degli standard di vita dei Paesi - è diminuito per due anni di fila, nel 2020 e nel 2021, "cancellando i guadagni dei cinque anni precedenti" Leggi su tg24.sky (Di giovedì 8 settembre 2022) Secondo un rapporto delle Nazioni Unite la pandemia di-19, sommata ad altre crisi, ha fatto retrocedere un indicatore di sviluppo globale alllo del 2016: l'Indice di Sviluppo Umano - una misura delle aspettative di vita, deilli di istruzione e degli standard di vita dei Paesi - è diminuito per duedi fila, nel 2020 e nel 2021, "cancellando i guadagni dei cinqueprecedenti"

