Covid Italia, tutti i dati in calo negli ultimi 7 giorni (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – In Italia, negli ultimi 7 giorni, tutti i dati Covid-19 sono in calo rispetto alla settimana precedente, con i contagi che scendono del 17,3%, l’occupazione delle terapie intensive che segna -18,1%, dei reparti di area medica a -17,8% e dei decessi che registrano una diminuzione del 22,1%. E’ quanto rileva il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, relativo alla settimana 31 agosto-6 settembre. In calo anche i casi attualmente positivi (-13,5%) e le persone in isolamento domiciliare (-13,4%). “Il numero dei nuovi casi settimanali – dettaglia Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – si attesta intorno a quota 124mila, con una media mobile a 7 giorni di oltre 17mila casi al ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – In-19 sono inrispetto alla settimana precedente, con i contagi che scendono del 17,3%, l’occupazione delle terapie intensive che segna -18,1%, dei reparti di area medica a -17,8% e dei decessi che registrano una diminuzione del 22,1%. E’ quanto rileva il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, relativo alla settimana 31 agosto-6 settembre. Inanche i casi attualmente positivi (-13,5%) e le persone in isolamento domiciliare (-13,4%). “Il numero dei nuovi casi settimanali – dettaglia Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – si attesta intorno a quota 124mila, con una media mobile a 7di oltre 17mila casi al ...

