Covid: in Lombardia 2.554 nuovi positivi, a Bergamo sono 295 (Di giovedì 8 settembre 2022) A fronte di 22.873 tamponi effettuati, sono 2.554 i nuovi positivi in Lombardia. A Bergamo le persone contagiate nelle ultime 24 ore sono 295. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-39). I decessi sono 17. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 22.873, totale complessivo: 40.967.587 – i nuovi casi positivi: 2.554 – in terapia intensiva: 15 (-1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 501 (-39) – i decessi, totale complessivo: 42.335 (+17) I nuovi casi per provincia Milano: 647 di cui 289 a Milano città; Bergamo: 295; Brescia: 392; Como: 152; Cremona: 94; Lecco: 72; Lodi: 44; Mantova: 149; Monza e Brianza: 230; Pavia: 148; Sondrio: ...

