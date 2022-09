(Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – “La sensazione è che non c’è unpreciso del ministero della Salute” per la nuova campagna vaccinale anti-“che arriva nel momento peggiore: con la corsa al voto del 25 settembre e un ministro della Salute che sta finendo il suo mandato. Si parla solo di elezioni e zero di campagna vaccinale. Ci vorrebbe un ministro che detti l’agenda, ma non c’è. Era ampiamento atteso che lasotto l’ombrellone sarebbe stata un fallimento e i numeri oggi lo dimostrano”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Matteo, direttore di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, secondoi l quale la raccomandazione” per lacon vaccini aggiornarti “dovrebbe essere indirizzata con priorità al 70% degli over 80, l’80% di over 70 e ...

zazoomblog : Ultime Notizie – Covid Bassetti: “Flop quarta dose ora senza piano autunno” - #Ultime #Notizie #Covid #Bassetti: - lifestyleblogit : Covid, Bassetti: 'Flop quarta dose, ora senza piano autunno'* - - News24_it : Covid, Bassetti: 'Flop quarta dose, ora senza piano autunno'* - fisco24_info : Covid, Bassetti: 'Flop quarta dose, ora senza piano autunno'*: (Adnkronos) - Per l'infettivologo 'si parla solo di… - ledicoladelsud : Covid, Bassetti: “Flop quarta dose, ora senza piano autunno”* -

...non c'è un piano preciso del ministero della Salute" per la nuova campagna vaccinale anti -"... Lo sottolinea all'Adnkronos Salute Matteo, direttore di Malattie infettive dell'ospedale ......non c'è un piano preciso del ministero della Salute' per la nuova campagna vaccinale anti -'... Lo sottolinea all'Adnkronos Salute Matteo, direttore di Malattie infettive dell'ospedale ...“La raccomandazione per la quarta dose con vaccini aggiornarti, dovrebbe essere indirizzata con priorità al 70% degli over 80, l’80% di over 70 e il 95% di over 60 che non hanno fatto quarta dose, per ...Per l'infettivologo 'si parla solo di elezioni e zero di campagna vaccinale, ci vorrebbe un ministro che detti l'agenda ma non c'è' ...