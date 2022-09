Covid: 89 morti e 17.550 positivi nelle ultime 24 ore (Di giovedì 8 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sono 17.550 i nuovi positivi al Coronavirus oggi in Italia, su un totale di 149.497 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino sull'emergenza pandemica, diffuso dal Ministero della Salute. Il tasso di positività sale all'11,7%. Sono 89 i morti, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a quota 176.098. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, sono 4.150 (meno 149 rispetto a ieri) i ricoverati con sintomi, dei quali 185 in terapia intensiva, uno in più di ieri. (ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sono 17.550 i nuovial Coronavirus oggi in Italia, su un totale di 149.497 tamponi effettuati24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino sull'emergenza pandemica, diffuso dal Ministero della Salute. Il tasso dità sale all'11,7%. Sono 89 i, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a quota 176.098. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, sono 4.150 (meno 149 rispetto a ieri) i ricoverati con sintomi, dei quali 185 in terapia intensiva, uno in più di ieri. (ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it

