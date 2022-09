Cottarelli esprime dubbi sulla flat tax

(Di giovedì 8 settembre 2022) MILANO – “A regime, con latax al 15% il taglio di tasse per chi ha un reddito di 600K euro sarebbe 112 volte più alto di quello di chi ha un reddito di 30K, che poi subirebbe i tagli dei servizi pubblici che alla fine sarebbero necessari per finanziare latax. Non è giusto”. Così sul suo account Twitter il professor Carlo(foto), direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica ed ex commissario per la revisione della spesa. L'articolo L'Opinionista.

