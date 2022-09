Costi fuori controllo: l'allarme della filiera farmaceutica (Di giovedì 8 settembre 2022) (Milano, 8/9/22) - Roma, 08 settembre 2022 - Farmindustria - Egualia - Assoram - ADF - Federfarma Servizi - Federfarma - Assofarm lanciano l'allarme sulla insostenibilità dei Costi derivanti dalla drammatica crisi energetica che sta seriamente mettendo a rischio le forniture dell'intera filiera della salute. Per questo le Associazioni chiedono che la filiera sia considerata, come avvenuto durante la pandemia, comparto essenziale al quale assicurare continuità e sostenibilità della fornitura di gas, energia elettrica e carburanti per il trasporto, assumendo l'adozione di misure in tal senso tra le priorità dell'agenda politica e di governo.Solo in questo modo sarà possibile garantire le cure ai cittadini, evitando rischi di carenza di terapie in Italia e all'estero. Il rincaro ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) (Milano, 8/9/22) - Roma, 08 settembre 2022 - Farmindustria - Egualia - Assoram - ADF - Federfarma Servizi - Federfarma - Assofarm lanciano l'sulla insostenibilità deiderivanti dalla drammatica crisi energetica che sta seriamente mettendo a rischio le forniture dell'interasalute. Per questo le Associazioni chiedono che lasia considerata, come avvenuto durante la pandemia, comparto essenziale al quale assicurare continuità e sostenibilitàfornitura di gas, energia elettrica e carburanti per il trasporto, assumendo l'adozione di misure in tal senso tra le priorità dell'agenda politica e di governo.Solo in questo modo sarà possibile garantire le cure ai cittadini, evitando rischi di carenza di terapie in Italia e all'estero. Il rincaro ...

