“Costa più di 150mila euro”. Chiara Ferragni al primo giorno di scuola di Leone: ha voluto stupire (Di giovedì 8 settembre 2022) Giornata importante per Chiara Ferragni, infatti il figlio Leone ha iniziato la scuola. E per il primo giorno ha sfoderato una borsa molto costosa, il cui prezzo ha fatto strabiliare tutti. L’eleganza dell’imprenditrice digitale, accompagnata anche dall’inseparabile marito Fedez, è stata apprezzata da tutti i suoi follower ma gli occhi sono evidentemente caduti subito su quell’accessorio. Per il piccolo si tratta del suo secondo anno della scuola dell’infanzia, non avendo ancora compiuto cinque anni. Dunque, Chiara Ferragni per il primo giorno di scuola del figlio Leone si è presentata con una meravigliosa borsa griffata e che ha un prezzo da urlo. Giorni fa lei si ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 settembre 2022) Giornata importante per, infatti il figlioha iniziato la. E per ilha sfoderato una borsa molto costosa, il cui prezzo ha fatto strabiliare tutti. L’eleganza dell’imprenditrice digitale, accompagnata anche dall’inseparabile marito Fedez, è stata apprezzata da tutti i suoi follower ma gli occhi sono evidentemente caduti subito su quell’accessorio. Per il piccolo si tratta del suo secondo anno delladell’infanzia, non avendo ancora compiuto cinque anni. Dunque,per ildidel figliosi è presentata con una meravigliosa borsa griffata e che ha un prezzo da urlo. Giorni fa lei si ...

pdnetwork : La #FlatTax voluta dalla destra è ingiusta perché aiuta solo il 10% più benestante e costa un mucchio di soldi: tem… - disinformatico : A quanto pare non è uno scherzo e non è umorismo. Una rappresentante del Congresso non sa la differenza fra una bat… - Daniele78823530 : @icksx @TgLa7 @CarloCalenda In risposta a un pretesto. La vita in società presuppone angosce, io ho quella della bo… - ilcosti : @la_stordita Un android con le stesse caratteristiche ormai costa uguale se non di più, mi sa che la capra è lui - mgcasalino : @TeresaBellanova sai che quello che dici non è vero,il mare ha un equilibrio delicato, voi con la vostra fame di de… -