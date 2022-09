"Cos'ha chiesto Harry a William". Indiscrezione-bomba: così è esplosa la Famiglia reale (Di giovedì 8 settembre 2022) Harry e Meghan sembra che da mesi non parlino con William e Kate ad una sola condizione. I due fratelli sono ormai ai ferri corti nonostante i tentativi di papà Carlo, che vorrebbe la pace in Famiglia. Quando è morto Filippo, il marito della Regina Elisabetta, dopo i funerali Carlo si è intrattenuto a lungo con i suoi due figli per cercare in qualche modo di far quadrare il cerchio. Ma non è andata bene. I due, dopo pochi giorni, sono tornati a essere lontani e non solo fisicamente. Recentemente Harry è tornato in Inghilterra con sua moglie Meghan, che secondo le malelingue lo avrebbe allontanato dalla Famiglia, ma si è rifiutato di incontrare suo fratello. Secondo il The Sun, uno dei maggiori tabloid britannici, sarebbero stati proprio Harry e Meghan a non voler rivedere ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022)e Meghan sembra che da mesi non parlino cone Kate ad una sola condizione. I due fratelli sono ormai ai ferri corti nonostante i tentativi di papà Carlo, che vorrebbe la pace in. Quando è morto Filippo, il marito della Regina Elisabetta, dopo i funerali Carlo si è intrattenuto a lungo con i suoi due figli per cercare in qualche modo di far quadrare il cerchio. Ma non è andata bene. I due, dopo pochi giorni, sono tornati a essere lontani e non solo fisicamente. Recentementeè tornato in Inghilterra con sua moglie Meghan, che secondo le malelingue lo avrebbe allontanato dalla, ma si è rifiutato di incontrare suo fratello. Secondo il The Sun, uno dei maggiori tabloid britannici, sarebbero stati proprioe Meghan a non voler rivedere ...

P3RD0N4M1 : Le persone da cui me l’aspettavo non mi hanno chiesto neanche cos’era successo</3 - Jess_16j : @fabianaCa35 @MadameA02 Ma seria? Un figlio è l'atto di egoismo per eccellenza, mettere al mondo una persona che no… - valedamians : Boh vez a me se mi avesse chiesto di sposarla al Festival di Venezia sul red carpet avrei palese detto di no ma cos… - vaalerja : @GiuLaTuaAmica infatti mia cugina non sa cos'è e me l'ha chiesto è stato più facile del previsto spiegarlo ho detto… - lasem92660153 : Oggi mi hanno chiesto in modo scherzoso “perché vuoi prendere sempre il treno delle 17:55 e non quello delle 17:25,… -