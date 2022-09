Cos’è la medicina di genere e perché è importante parlarne con i genitori

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 8 settembre 2022) L’uomo è il metro del mondo. Il maschile sovraesteso viene erroneamente considerato neutro in molti campi, nonostante sia noto da tempo che le differenze disono rilevanti – quando non determinanti – in tutti gli ambiti. Quello della malattia non fa eccezione: uomini e donne non sono uguali quando si parla di patologie, né dal punto di vista dei sintomi né dell’incidenza, né della cura: per questo ladistudia le differenze legate al, in modo da rispondere più efficacemente alle diverse necessità.di? Come riporta l’Istituto Superiore di Sanità, l’OMS definisce ladicome lo studio di come le differenze socioeconomiche e culturali (basate sul sesso) biologiche e ...