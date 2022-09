Cosa prepara il governo contro il caro energia (Di giovedì 8 settembre 2022) AGI - "Nei prossimi giorni prevediamo nuovi interventi a favore delle famiglie e delle imprese", conferma il presidente del Consiglio Draghi dopo la riunione del Consiglio dei ministri che ha approvato la relazione al Parlamento che aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica sulla base di maggiori entrate pari a 6,2 miliardi di euro. Il governo - ha reso noto palazzo Chigi - presenterà la Relazione alle Camere per la relativa autorizzazione necessaria affinché l'esecutivo possa utilizzare le risorse previste. Le maggiori entrate, come indicate dalla Relazione, rappresenteranno la componente principale del nuovo Decreto Aiuti che il governo approverà, dopo il passaggio parlamentare, "con l'obiettivo di contrastare gli effetti su famiglie e imprese del caro energia". Ma in attesa del nuovo step infuria lo ... Leggi su agi (Di giovedì 8 settembre 2022) AGI - "Nei prossimi giorni prevediamo nuovi interventi a favore delle famiglie e delle imprese", conferma il presidente del Consiglio Draghi dopo la riunione del Consiglio dei ministri che ha approvato la relazione al Parlamento che aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica sulla base di maggiori entrate pari a 6,2 miliardi di euro. Il- ha reso noto palazzo Chigi - presenterà la Relazione alle Camere per la relativa autorizzazione necessaria affinché l'esecutivo possa utilizzare le risorse previste. Le maggiori entrate, come indicate dalla Relazione, rappresenteranno la componente principale del nuovo Decreto Aiuti che ilapproverà, dopo il passaggio parlamentare, "con l'obiettivo di contrastare gli effetti su famiglie e imprese delenergia". Ma in attesa del nuovo step infuria lo ...

