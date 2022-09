Contro i droni dell’Iran, gli Usa addestrano gli alleati del Medio Oriente (Di giovedì 8 settembre 2022) La Middle East Air Defense Alliance che Israele ha lanciato un paio di mesi sta prendendo forma. L’alleanza regionale regolata dagli Stati Uniti di cui gli israeliani parlavano anche in anticipazione della visita del presidente americano, Joe Biden, in Medio Oriente (Gerusalemme e Jeddah le tappe) sta iniziando alcune attività, tra queste l’apertura di un centro di formazione Contro le minacce aree in Arabia Saudita. Sarà il CentCom, il comando del Pentagono che ha come area di responsabilità la fascia geopolitica dall’Egitto all’Afghanistan, e questa iniziativa dimostra che Washington ha in mente di costruire una formula di deterrenza centrata su alleanze e partnership, piuttosto che su accordi diretti con i singoli stati. Se è vero come è vero che l’America intende limitare il coinvolgimento nel teatro Mediorientale, ... Leggi su formiche (Di giovedì 8 settembre 2022) La Middle East Air Defense Alliance che Israele ha lanciato un paio di mesi sta prendendo forma. L’alleanza regionale regolata dagli Stati Uniti di cui gli israeliani parlavano anche in anticipazione della visita del presidente americano, Joe Biden, in(Gerusalemme e Jeddah le tappe) sta iniziando alcune attività, tra queste l’apertura di un centro di formazionele minacce aree in Arabia Saudita. Sarà il CentCom, il comando del Pentagono che ha come area di responsabilità la fascia geopolitica dall’Egitto all’Afghanistan, e questa iniziativa dimostra che Washington ha in mente di costruire una formula di deterrenza centrata su alleanze e partnership, piuttosto che su accordi diretti con i singoli stati. Se è vero come è vero che l’America intende limitare il coinvolgimento nel teatrorientale, ...

