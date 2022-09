Conte: «Serata speciale, Richarlison voleva la Champions» (Di giovedì 8 settembre 2022) Le parole di Conte dopo la vittoria del Tottenham in Champions: «Quando c’è stima e rispetto con i giocatori sei sempre obiettivo» Antonio Conte ha commentato la vittoria del Tottenham sul Marsiglia al debutto in Champions League. Di seguito le sue parole. SQUADRA – «Prima della partita abbiamo parlato con i giocatori per dire che sappiamo molto bene cosa abbiamo fatto la scorsa stagione, il grande lavoro e i sacrifici per avere notti come questa. Penso che abbiamo sentito un po’ di pressione in questa competizione, ma alla fine dobbiamo essere Contenti». Richarlison – «Ricordo molto bene quando Richarlison ha firmato per noi e ha detto che non vedeva l’ora di giocare in Champions League e di ascoltare la musica. Un giocatore che dice queste ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 settembre 2022) Le parole didopo la vittoria del Tottenham in: «Quando c’è stima e rispetto con i giocatori sei sempre obiettivo» Antonioha commentato la vittoria del Tottenham sul Marsiglia al debutto inLeague. Di seguito le sue parole. SQUADRA – «Prima della partita abbiamo parlato con i giocatori per dire che sappiamo molto bene cosa abbiamo fatto la scorsa stagione, il grande lavoro e i sacrifici per avere notti come questa. Penso che abbiamo sentito un po’ di pressione in questa competizione, ma alla fine dobbiamo esserenti».– «Ricordo molto bene quandoha firmato per noi e ha detto che non vedeva l’ora di giocare inLeague e di ascoltare la musica. Un giocatore che dice queste ...

MontiFrancy82 : Giovedì 8 settembre, in prima serata, nel nuovo appuntamento con @Drittorovescio_ #PaoloDelDebbio intervisterà Gius… - SMSNEWSOFFICIAL : Giovedì 8 settembre, in prima serata, nel nuovo appuntamento con @Drittorovescio_ #PaoloDelDebbio intervisterà Gius… - Hattoriando : RT @Giampie27342661: @cammarata_lee @FrancoArlati Ovvero se uno non è d’accordo con il Conte tacchia che è tutto gradis,aggratis,gradudamen… - SMSNEWSOFFICIAL : Giovedì 8 settembre, in prima serata, nel nuovo appuntamento con “Dritto e Rovescio”, Paolo Del Debbio intervisterà… - Cenorava : RT @Giampie27342661: @cammarata_lee @FrancoArlati Ovvero se uno non è d’accordo con il Conte tacchia che è tutto gradis,aggratis,gradudamen… -