(Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – Pareggio per 1-1 tra lae Rfsnel match valido per la prima giornata del gruppo A didisputato allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze. Al vantaggio dei padroni di casa con Barak al 56? risponde Ilic al 74?. Nell’altro incontro del girone vittoria per 4-0 in trasferta dei turchi del Basaksehir sul campo degli scozzesi dell’Hearts. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

SkySport : ?? 'RICOMINCIAMO DA QUI' ?? Europa League e Conference League ripartono dalle 18:00 su Sky Sport ? #SkySport #SkyUEL… - SkySport : ???? EUROPA LEAGUE E CONFERENCE LEAGUE ?? Le partite del giovedì su Sky Sport #SkySport #SkyUEL #SkyUECL #UEL #UECL - DiMarzio : #UECL | Posticipata la gara tra @ogcnice e @fckoeln: scontri tra i tifosi - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CONFERENCE LEAGUE - Fiorentina-Riga 1-1: Ilic risponde a Barak - fisco24_info : Conference League, Fiorentina-Rfs Riga 1-1: (Adnkronos) - Al vantaggio dei padroni di casa con Barak al 56' rispond… -

... primo incontro nel Girone C della stagione 2022 - 2023 dell' Europa. I giallorossi ... Dylan scrive: " Qua pare che si sentino tutti arrivati dopo la vittoria della, non corrono, non ...Nella prima partita del girone di, la Fiorentina pareggia in casa con i lettoni del Riga. Apre il viola Barak (56'), chiude per gli ospiti Ilic (74').(Adnkronos) – Pareggio per 1-1 tra la Fiorentina e Rfs Riga nel match valido per la prima giornata del gruppo A di Conference League disputato allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze. Al vantaggio ...FIRENZE (ITALPRESS) - La Fiorentina debutta con un deludente pareggio contro l'Rfs Riga nella prima gara del girone A di Conference League. Prova altamente ...