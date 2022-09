Conference League | Emery | «Non pensiamo alla vittoria finale»

(Di giovedì 8 settembre 2022) Le parole di Unay, specializzato nelle coppe, al debutto del Villarreal in: «Percorso bello, ma complicato» Unay, l’uomo delle coppe, ha parlato in conferenza prima del debutto indel Villarreal. Di seguito le sue parole. «Vincere è molto difficile. Sarà un percorso bellissimo ma anche complicato. Non possiamo porci l’obiettivo di vincere la competizione. Il primo obiettivo che ci siamo prefissati è arrivare primi nella fase a gironi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

SkySport : ?? 'RICOMINCIAMO DA QUI' ?? Europa League e Conference League ripartono dalle 18:00 su Sky Sport ? #SkySport #SkyUEL… - TuttocalcioS : Iniziano anche #EuropaLeague e #ConferenceLeague con 3 italiane impegnate oggi. Ecco il programma: Europa League… - MilanWorldForum : Le italiane in Europa e Conference League. Il programma QUI -) - Fiorentinanews : #VanessaLeonardi: '#ConferenceLeague può permettere alla #Fiorentina di alzare il livello sul mercato. #Ikone deve… - SerieTvserie : Europa e Conference League: dove vedere in diretta tv le partite di oggi delle italiane -

... ma sicuramente Arthur Cabral spera di avere un buono spazio almeno in, dove in effetti era stato titolare in entrambe le partite del playoff contro gli olandesi del Twente, ..., tanti match interessanti anche nella competizione Uefa vinta lo scorso anno dalla Roma: notizie e pronostici. Chi raccoglierà lo scettro che fu della Roma, la prima squadra a ...Dopo la deludente e clamorosa sconfitta subita sul campo dell'Udinese, la Roma di Jose Mourinho è pronta a ripartire dall'Europa League ...Dove seguire in diretta tv le partite di Europa e Conference League di Roma, Lazio e Fiorentina Qui la risposta ...