Confartiginato | al via “I Martedì dell’Innovazione”

(Di giovedì 8 settembre 2022) Torna13 settembre, alle 17,30, “I”, ciclo di quattro webinar formativi gratuiti promosso dal gruppo di lavoro multidisciplinare «Team DIH – Digital Innovation Hub» di Confartigianato Imprese Bergamo in sinergia con Confartigianato Imprese nazionale e inserito nell’ambito delle iniziative di I&T Hub. Come la prima edizione, che si è tenuta tra i mesi di febbraio e marzo 2022 (incentrata sulle opportunità del programma “Transizione 2.0”), anche questo secondo ciclo si pone l’obiettivo di accompagnare le imprese nella conoscenza e nell’accesso ai nuovi strumenti di innovazione digitale al fine di accrescere la loro competitività. “I Fondi Europei Diretti per l’Innovazione” è il tema dei quattro webinar, che approfondiranno i fondi gestiti direttamente dall’Unione Europea, senza alcuna intermediazione ...