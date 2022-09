Concorso straordinario bis, docente già di ruolo per il medesimo insegnamento non può fruire dell’art. 36 (Di giovedì 8 settembre 2022) Il docente di ruolo, che ottiene la nomina da Concorso straordinario bis per il medesimo insegnamento di titolarità, non può usufruire dell'art. 36 del CCNL 2007. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 8 settembre 2022) Ildi, che ottiene la nomina dabis per ildi titolarità, non può usudell'art. 36 del CCNL 2007. L'articolo .

